Der Sommer ist da

Mit nautischen Grüssen

Tino Krattiger, Kapitän IMFLUSS Festival

Abtauchen, auftauchen

Gewarnt haben sie ihn schon in vielen verruchten Hafenkneipen, in Marseille, in Yass-Waddah, der Stadt der roten Nacht, und am Kap der guten Hoffnung. Kapitän Krattiger hat die Warnungen keineswegs in den Wind geschlagen. Er liess sich jedoch auch nicht irremachen. Still hat er den raunenden Stimmen zugehört, an seiner Pfeife gezogen – und den Rauch gemächlich wieder entlassen. Richtung Ewigkeit.

«Wer den Teufel im Schiff hat, der muss ihn fahren.»

Altes Seemanns-Sprichwort, Kapitän Henry «Bloody» Morgan zugeschrieben

Wer zur See fährt, lebt gefährlich. Er ist den Launen des Himmels und den Gewalten des Ozeans ausgeliefert. Diese Tatsache haben der Kapitän, seine Seebären und Flintenweiber, die mit ihm fahren, tief verinnerlicht. Wer damit nicht leben kann, gehört nicht auf die Bretter, die den Seeleuten den Boden ersetzen. So mancher Hydra haben sie getrotzt, so manchen Freibeuter ausmanövriert und mit dem allseits gefürchteten Riesenkraken Pedro haben sie sogar Freundschaft geschlossen.

Der launische Neptun und die Klabautermänner waren immer auf der Seite von Kapitän Krattiger und seiner wilden Meute.

Doch in diesem verflixten Jahr des Herrn 2017 wäre ihr stolzes Schiff beinahe zerschmettert worden. Eines Nachts hatte sich vor ihnen plötzlich ein reissender Mahlstrom aufgetan. Ein unerbittlicher Wirbel, ein saugendes Loch im Wasser, mit einem Durchmesser von gut zwei Seemeilen, welches da gähnte – bis zum Meeresgrund hinunter.

Und das stolze Schiff wurde hinabgezogen, schraubte sich – Windung für Windung – in die Tiefe, in einem höllischen Tempo.

Jede Landratte hätte nun gewimmert und mit den Zähnen geklappert. Doch Kapitän Krattiger und seine wilde Meute behielten die Nerven. Kommandos wurden erteilt und ausgeführt. Seelenruhig stopfte der Kapitän seine Pfeife, während der neue Smutje, Gaetano ist sein Name, seine Töpfe und Pfannen polierte.

Denn als alte Seeleute waren sie mit einer wichtigen Weisheit ihres Gewerbes vertraut: Wer abtaucht, wird auch wieder auftauchen. Und, höret und staunet, das Schiff ist heil aus der bösen Angelegenheit herausgekommen. Weil der Steuermann genau im richtigen Moment den richtigen Kniff angewendet hat. Sie werden sich nun fragen, wie dieser Trick funktioniert. Sie werden es niemals erfahren. Denn Seemannsgeheimnisse sind tiefer begraben als der fetteste Piratenschatz.

Christian Platz, Fahrtenschreiber